Green Pass: lista d’attesa in farmacia per il tampone. Una sessantina nel Varesotto gli esercizi aderenti

Farmacie sotto pressione a causa del green pass. L’aumento esponenziale di richieste di tamponi sta mettendo a dura prova il sistema. «Ormai lavoriamo a ciclo continuo, tutti i giorni, compresa la domenica mattina – spiega Luigi Zocchi presidente di Federfarma Varese – nella mia farmacia ho preso un infermiere in più e riusciamo a effettuare circa 6 esami all’ora. Ma riceviamo solo su appuntamento, altrimenti rischieremmo di non riuscire a gestire la domanda».

Con i prezzi calmierati imposti dal Governo (8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e 15 per tutti gli altri) l’attività si è concentrata sulla rete delle farmacie e sono venuti meno i laboratori privati i cui prezzi erano diventata elevati.

Federfarma Lombardia e nazionale hanno assicurato la tenuta del proprio sistema offerto e un’adeguata scorta di kit diagnostici in vista dell’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro. I test eseguiti sono tamponi rapidi della durata di 48 ore ( quelli molecolari scadono dopo 72 ore).

Nella farmacia del dottor Zocchi gli appuntamenti vengono dati dopo 3 o 4 giorni: « Ogni esame ci richiede una media di 5 minuti per la parte burocratica. Regione assegna una sola postazione informatica dove inserire i dati e questo rallenta il procedimento. Abbiamo chiesto almeno di raddoppiare le postazioni ma pare che ci voglia un anno. La domanda è molto elevata e noi assicuriamo il massimo della nostra capacità per dare risposte». Per gestire questa attività, tutte le farmacie si sono dotate di strutture prefabbricate esterne dove si accede direttamente.

La buona notizia è che il virus circola molto meno: su 1500 tamponi eseguiti nelle ultime settimane, sono solo 3 i casi positivi emersi nella farmacia di Lavena Ponte Tresa.

In provincia di Varese sono circa 60 le farmacie che hanno aderito alla proposta del Commissario straordinario Figliuolo. L’elenco, che va aggiornandosi costantemente, è disponibile all’indirizzo:

https://farmacia-aperta.eu/#45.80041,8.85232,14z: