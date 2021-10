Il green pass sui luoghi di lavoro, l’addio ad Alitalia, la via Francisca e lo sport nel podcast del 14 ottobre

Le principali notizie di giovedì 14 ottobre

Scatta il 15 ottobre l’obbligo del Green Pass per accedere in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. È richiesto sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi. Con il Green Pass non vengono meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti. Fino al 31 dicembre, chi non può vaccinarsi potrà fare il tampone gratis – e per questo il decreto stanzia 105 milioni – mentre per tutti gli altri il costo sarà di 15 euro, che scende a 8 per i minori di 18 anni. Le farmacie aderenti al protocollo sono tenute ad applicare i prezzi calmierati. Una situazione che sta mettendo sotto pressione le farmacie: l’aumento esponenziale di richieste di tamponi sta mettendo a dura prova il sistema.

«Il medico della speranza, della capacità di non lasciare intentata alcuna strada; l’uomo, il medico delle possibilità». È una delle frasi con cui i colleghi ricordano Eugenio Brianza, medico in servizio al SerT di Gallarate, scomparso l’8 aprile 2020, nei giorni peggiori della prima ondata di pandemia da Coronavirus. A un anno e più di distanza il dottor Brianza il «gigante buono» del SerT, viene ricordato con l’intitolazione della sede di via Felice Cavallotti 21: domani, venerdì 15 ottobre, alle ore 16.30 i familiari del medico, la Direzione Generale e il dipartimentale dell’Asst Valle Olona, gli operatori della sede Ser.T. sveleranno la targa in memoria.

Giovedì 14 ottobre Alitalia ha effettuato il suo ultimo volo, mettendo la parola “fine” a un capitolo di storia lungo 75 anni. La sera stessa, un centinaio di piloti e assistenti di volo Alitalia di base a Milano si sono riuniti per un apericena alla Terrazza Ruga di Sesto Calende: un’occasione per dire un’ultima volta addio alla compagnia di bandiera. L’iniziativa è partita dai comandanti, per poi estendersi a tutti i “colleghi” della compagnia di base a Milano. A organizzare l’evento è stato Giuseppe Lapenta, comandante Alitalia fin dall’inizio della sua carriera da pilota, e che sabato 9 ottobre ha compiuto il suo ultimo volo.

Nei sabati di ottobre la Via Francisca aspetta tanti piccoli pellegrini per offrire loro e alle loro famiglie la possibilità di vivere delle giornate speciali. Quattro camminate adatte a tutti, immersi nel verde e sempre accanto al bene più prezioso del nostro territorio: l’acqua. Sabato 16 ottobre sarà la volta del luogo simbolo di Varese: il Sacro Monte, punto di arrivo della seconda tappa della Via Francisca del Lucomagno. Passeggiata, spettacolo teatrale e merenda per tutti i bambini. Prossima tappa da Castiglione Olona al Monastero di Torba

Motori protagonisti della pagina sportiva del nostro notiziario di quest’oggi con due piloti varesini in grande evidenza. Cominciamo da Eugenio Amos che ha portato a termine il Rallye du Maroc conquistando un ottimo terzo posto di classe e nono assoluto tra le auto. La corsa marocchina è un raid nel deserto che vale per il Mondiale di specialità: Amos e il navigatore Paolo Ceci lo hanno disputato con un veicolo Can Am del team tedesco South Racing, per prepararsi alla prossima Dakar.

Dalla sabbia all’asfalto con l’impegno di Alessio Rovera che nel prossimo weekend debutterà nel tempio americano della velocità, il circuito di Indianapolis. Rovera guiderà una Ferrari 488 del team AF Corse nella “8 Ore” valida per l’Intercontinental GT Challenge. In squadra con lui Antonio Fuoco e il Britannico Callum Ilott. La gara domenica nella tarda serata italiana.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify