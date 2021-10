Grosso albero cade su viale Toscana a Busto Arsizio, ferito automobilista

Una grossa betulla della parte alberata di viale Toscana a Busto Arsizio è caduta questa mattina (martedì) colpendo, fortunatamente solo di striscio, un’automobile con a bordo un uomo di 45 anni. Il fatto è avvenuto attorno alle 13,30 e sul posto sono arrivati ambulanza e automedica, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e ai tecnici di Agesp che hanno verificato le cause del cedimento della pianta.

L’automobilista coinvolto, fortunatamente, non ha riportato ferite e non è stato nemmeno necessario trasportarlo in ospedale, solo un grande spavento. Sono in corso le verifiche da parte del personale della municipalizzata per capire le cause del cedimento. In quel tratto, infatti, il viale è puntellato da una serie di betulle molto alte che caratterizzano il percorso che collega con Legnano.