Il Gruppo Teatrale Crennese prepara il debutto del 6 novembre alle Arti di Gallarate

Torna in scena il Gruppo Teatrale Crennese: l’apprezzata compagnia amatoriale di base a Crenna di Gallarate debutterà il 6 novembre al Teatro delle Arti con il nuovo spettacolo, “La verità”. Una piéce intensa, adattamento teatrale del film “Perfetti Sconosciuti” dì Genovese, di grande successo.

(Nella foto: selfie durante le ultime prove in vista del debutto)

La commedia si svolge in due atti durante una cena tra amici. I proprietari di casa sono Eva e Rocco, marito e moglie da tempo in crisi. La coppia decide di invitare a cena gli amici di sempre: Cosimo e Bianca, novelli sposi, i coniugi Lele e Carlotta e infine Peppe, insegnante di educazione fisica fuori forma e disoccupato. Quella che comincia come una serata del tutto normale prende presto una piega inaspettata, nel momento in cui Eva suggerisce di fare il gioco della Verità. Ognuno dei commensali dovrà mettere il proprio cellulare sul tavolo e ogni chiamata o messaggio dovranno essere condivisi con gli altri: la chiamata sarà ascoltata in vivavoce e il messaggio letto a voce alta. Non tutti accolgono subito il gioco con entusiasmo ma, alla fine, il gruppo accetta di partecipare “Tanto ci conosciamo da vent’anni, noi non abbiamo segreti no?”. E invece…

Una commedia brillante e divertente ma con risvolti drammatici in cui il tema della Verità è centrale: la verità che nascondiamo per non essere giudicati, la verità (distorta) che raccontiamo agli altri o addirittura a noi stessi, la verità che vorremmo tanto svelare ma non riusciamo, la verità che alla fine viene sempre a galla… o forse no.

Sabato 6 novembre, ore 15.00 – Teatro delle Arti, via Don Minzoni 5, Gallarate

Biglietto 10€

Consigliata Prenotazione: info@compagniadietrolequinte.com