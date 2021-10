“Hallelujah“, il video girato tra Luino e la Valcuvia per ridare speranza

Girato a singhiozzo fra un lockdown e l’altro, con l’obiettivo di far rivivere i luoghi amati: è “Hallelujah“, suonata da “Mis Mêl“ (dal gallese “luna di miele”), che riproposto la canzone più famosa in assoluto di Leonard Cohen, sviluppandola in tanti modi ed arrangiamenti diversi.



Il video sia stato girato nei comuni dell’Alto Verbano: la chiesa del Carmine di Luino (nella foto), Palazzo Ronchelli di Castello Cabiaglio e l’Auditorium di Maccagno, anche con l’obiettivo di valorizzarli mostrando anzitutto questa organizzazione di musicisti del posto, proprio nelle location più caratteristiche della zona.

I Musicisti che hanno partecipato

Clarissa Guarneri, Jenny Giacomelli, Gabriele Dellea, Alessandro Natto, Camilla Borgnino, Alessia Francesca Riva, Ronny Munaretto, Stefano Caruso, Luca Caiazza, Giorgia Giannino, Veronica Patrizio

Federico Bonoldi, Luvi Celentano, Elena Guarneri, Marco Pattaro, Christian Tabita, Simone Pontini

Laura Delli Paoli, Luca Marini, Giada Metaldi, Matteo Umberto Giuseppe Badetti, Tommaso Tola

Paolo Prato, Denis Pedrotti.

Hallelujah

Regia

Andrea Gazzoldi e Paolo Prato

Riprese

Giorgia Giannini e Andrea Gazzoldi

Montaggio video

Andrea Gazzoldi

Montaggio audio e Mixaggio

Gabriele Dellea e Paolo Prato

Mastering

Roberto Natale

