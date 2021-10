Per Halloween a Orino in piazza ci sarà una festa mostruosa

Domenica 31 ottobre dalle 15 tutti in piazza a Orino, per “una storia mostruosa“ con protagonisti un mago e una strega, un’avventura ambientata proprio nel piccolo borgo.

Seguirà una merenda a base di caldarroste, un laboratorio artistico per i piccoli, che potranno costruire una lanterna per illuminare le vie di Orino per il giro “dolcetto o scherzetto” che coinvolgerà le cantine tipiche di orino e chi lo sa magari si faranno anche incontri “mostruosi”.

Per concludere la giornata una gustosa cena a base di goulash con crostoni e tortelli di zucca.

Per la cena prenotare al numero3382933982.

In caso di maltempo è garantito l’asporto.

E per chi vorrà partecipare al Halloween pumpkin contest 2021 basterà scattare la foto alla propria zucca intagliata condividerla su istagram con gli hashtag #pumpkinsorino2021 #prolocoorino entro il 31 ottobre e domenica una giovanissima giuria, decreterà i fortunati 3 vincitori che si aggiudicheranno un graditissimo premio.

«Proloco in collaborazione con L’interclub val di Matt e la locanda di matt vi aspettano per l’evento più mostruoso dell’anno!», dicono gli organizzatori.