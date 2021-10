Henrique Meili arriva a Sesto Calende

Henrique Meili domenica 3 ottobre è arrivato a Sesto Calende quattro giorni dopo la sua partenza dalle Bolle di Magadino in Svizzera e dopo aver percorso l’intera lunghezza del Lago Maggiore a bordo del suo “stand-up paddle”.

Un’impresa animata da una buona causa: una raccolta fondi per sostenere la Svizzera ALL4ALL, associazione composta da runner, maratoneti e appassionati pronti a prestare le gambe a chi non può correre in autonomia perché costretto su una sedia a rotelle. ALL4ALL si occupa anche di acquistare e mantenere gli ausili necessari per la corsa in sicurezza dei disabili.

Ad accogliere Henrique al lungofiume le tante realtà che animano Sesto Calende, a partire dall’amministrazione comunale, col vicesindaco Edoardo Favaron, ma anche la Pro Sesto, i commercianti e l’associazione Amici di Tommy e Cecilia. Ad accompagnare Henrique fino all’arrivo sono stati invece gli atleti del Circolo Sestese Canoa Kayak.

«Henrique – scrivono gli Amici di Tommy e Cecilia – è partito giovedì dalla Svizzera e pagaiando sul suo paddle è arrivato fin da noi. La sua causa? Sostenere il progetto sportivo per tutti. Non potevamo non accoglierlo con grande affetto e stima, sposando in pieno la sua causa e sostenendola. Grazie Henrique per i tuoi 90 km tutti dedicati alle persone con disabilità».