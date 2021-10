Il centrodestra di Caronno Pertusella chiude la campagna elettorale a Bariola

Ultimo appuntamento per la campagna elettorale delle liste di centrodestra che appoggiano il candidato sindaco Valter Galli.

Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Cittadina e la Lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola di Antonio Persiano che ha siglato l’apparentamento con la coalizione a sostegno di Galli chiuderanno la campagna elettorale proprio nella frazione di Bariola.

L’appuntamento è fissato per venerdì 15 ottobre dalle 18 alle 19.30 nel parcheggio di via Verdi 445 a Bariola:

“Abbiamo raccolto le problematiche del territorio in questo momento di scete decisive per Caronno Pertusella e Bariola (semaforo, campo nomadi, campo di calcio abbandonato, viabilità). Noi ci siamo, vorremmo esporre le nostre proposte: venite a trovarci per un aperitivo insieme”.