Il leggendario Giacomo Agostini in pista sulla nuova MV Agusta che porta il suo nome

Il pilota più vincente della storia del Motomondiale torna in pista, e poco importa se lo farà alla bella età di 79 anni. Giacomo Agostini, “Ago”, sfreccerà sul tracciato di Misano Adriatico sabato 23 ottobre, in un intermezzo delle prove per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna in programma il giorno successivo.

L’occasione, ovviamente, è speciale: in quella giornata sarà svelata al grande pubblico l’ultima nata di casa MV Agusta, il marchio varesino che proprio grazie ad Agostini ha conquistato titoli mondiali (piloti e costruttori) a ripetizione. La moto in questione è stata ribattezzata “Superveloce AGO” proprio in onore del campionissimo bresciano e sarà “scortata” nel giro di pista a Misano dalla F2 da gran premio con in sella Simone Corsi, uno dei due piloti che gareggiano nel mondiale con i colori di MV e del team Forward.

In occasione del gran premio romagnolo la squadra corse italo-svizzera ha scelto di colorare le moto proprio con la stessa livrea della Superveloce AGO, un bolide realizzato a tiratura limitata (come diverse altre versioni delle moto MV Agusta negli ultimi anni), destinato ad entrare nei garage di collezionisti e clienti selezionati.

Gli esemplari prodotti alla Schiranna sono soltanto 311, una scelta non casuale: questo è infatti il numero di vittorie in gara ottenute da Agostini durante la sua carriera (nel Mondiale e in altre competizioni). Le prime 15 inoltre saranno dedicate ai titoli mondiali vinti da Ago, record tutt’ora imbattuto. Sempre sabato 23 a Misano si terrà la conferenza stampa ufficiale per il lancio della nuova nata di casa MV Agusta ovviamente alla presenza della leggenda vivente del motociclismo internazionale.