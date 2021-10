Il Palaghiaccio di Saronno riapre il 30 ottobre

A distanza di due anni dall’ultima apertura ritorna la stagione invernale del Palaghiaccio, che è sempre stato apprezzato dai saronnesi e dagli abitanti dei paesi limitrofi.

Un’attrazione, che nel corso degli ultimi anni ha allietato non solo i bambini, ma anche i ragazzi e gli adulti di tutte le età durante l’inverno, fornendo l’opportunità di passare ore piacevoli all’insegna del divertimento e della libertà di movimento. L’ingresso alla pista avverrà nel rispetto delle normative di contenimento del Covid 19, con i dispositivi di misurazione della temperatura corporea, la distribuzione di gel disinfettanti e attraverso la sanificazione costante degli spazi al chiuso e dei pattini forniti a noleggio ai pattinatori.

L’inaugurazione è prevista per sabato 30 ottobre dalle ore 15 alle ore 19, sarà aperta a tutti con ingresso libero alla pista di pattinaggio fino al limite consentito dalla normativa vigente. Già dal prossimo lunedì 25 ottobre saranno aperte le iscrizioni ai corsi presso la reception del PalaExbo di via Piave, con un programma che sarà attivo a partire dal 2 novembre 2021 fino al 19 marzo 2022.

Alcune indicazioni sul programma 2021/2022:

• I corsi di pattinaggio sono rivolti a tutti a partire dai quattro anni d’età, e si terranno nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e nella mattinata del sabato;

• Le lezioni private saranno tenute da istruttori qualificati e aperte a tutte le fasce d’età;

• Il pattinaggio libero durante la settimana si terrà nelle giornate di martedì e venerdì, aperto nei fine settimana: il sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19:30;

• I corsi di Hockey saranno gestiti in collaborazione con la scuola ICE GOBLINS A.S.D.;

• Il pattinaggio artistico agonistico, grande ritorno per questa riapertura sarà gestito in collaborazione con la scuola ICE EMOTION A.S.D.

«E’ con grande entusiasmo che riapriamo il Palaghiaccio, siamo convinti che questa sia una preziosa occasione per dare la possibilità a tutti i cittadini, ma soprattutto ai bambini e ai ragazzi, di usufruire di un luogo di incontro, seppure nel rispetto delle misure di sicurezza, in cui poter praticare sport all’aria aperta e in modo sano», ha commentato Cesare Fusi, amministratore unico di Saronno Servizi SSD.

Per informazioni sui corsi del Palaghiaccio e gli orari: PalaExbo T. 02 25061292 segreteria.palaexbo@saronnoservizi.it http://www.piscinadisaronno.it/palaghiaccio/