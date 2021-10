Inaugurata a Saronno una nuova sede per la Enrico Cantù Assicurazioni

Con le sue 11 sedi su un territorio di competenza composto da 45 comuni a cavallo delle province di Varese, Milano, Como e Monza-Brianza, la Enrico Cantù Assicurazioni era già una delle Agenzie assicurative più grandi nella zona.

Oggi si arricchisce di un’ulteriore sede, in via Volonterio 27 a Saronno, per fornire un servizio ancora più capillare e radicato nel territorio, ai suoi oltre 11.000 Clienti.

La nuova sede è stata inaugurata giovedì 28 ottobre alla presenza di soci, amici e titolari di una compagnia in continua crescita. Presente anche il nuovo prevosto di Saronno, don Claudio Galimberti, per la benedizione dell’edificio.

Una sede nuova, nella quale modernità, comfort e professionalitàvanno di pari passo e rappresentano strumenti a servizio del Cliente.

In ogni ufficio, a prescindere dalla collocazione, la vision è la medesima: “assicurare la serenità” dei nostri Clienti.

È un compito delicato, con imprescindibile valenza sociale, di grande responsabilità ma anche di enorme gratificazione.

Lo facciamo con la presenza territoriale e con una struttura che si ripete uguale in ognuna della sedi sul territorio: è prevista la presenza di un Responsabile che coordina il lavoro dei vari Consulenti, una Specialista Auto, formata ad hoc per fornire la migliore consulenza nel complicato mondo dell’RCAuto, diversi Subagenti, coinvolti in un costante processo di formazione per essere sempre preparati e aggiornati e per diventare i veri e unici punti di riferimento per i Clienti e diverse figure specializzate nelle tematiche più attuali: la protezione del patrimonio, della salute e della famiglia, la gestione della vecchiaia, l’investimento dei risparmi, anche con la proposta delle soluzione di Banca Generali e la gestione dei vari e sfaccettati rischi professionali e aziendali.

Ciò che differenza la Enrico Cantù Assicurazioni dalla maggior parte delle altre realtà assicurative è poi, sicuramente, la consulenza. Ogni Subagente ha a disposizione A.Bi.To (analisi dei bisogni totale), il software che abbiamo ideato e che misura le reali scoperture dei nostri Clienti, indicandoci quali sono realmente gli aspetti problematici da affrontare e con quale ordine di priorità. Il software, con dati certificati da ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), ci indica quali sono le esigenze del nostro Cliente, sulla base delle informazioni famigliari, professionali, patrimoniali comunicate durante la fase di intervista, e calcola quanto spetterebbe al verificarsi di ognuna delle esigenze emerse, per effetto delle prestazioni pubbliche o di eventuali prestazioni private già attivate, così facendo si ottiene la reale scopertura che rimane da colmare. Abbiamo quindi la capacità di prevedere soluzioni davvero personalizzate e create su misura di ognuno dei nostri Clienti, grazie anche alla qualità e alla varietà delle soluzioni di Generali Italia.