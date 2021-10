Incendio nella notte a Inveruno, 71enne gravemente ustionata ricoverata al Niguarda

Incendio nella notte a Inveruno: le fiamme, per cause in fase di accertamento, sono divampate intorno alla 1.30 della notte tra martedì 12 e mercoledì 13 ottobre nel porticato-box di un’abitazione in via Vittorio Veneto.

Una donna di 71 anni è rimasta gravemente ustionata nel rogo: per soccorrerla sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica, che l’hanno poi trasportata in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, che hanno domato le fiamme e tratto in salvo la donna.