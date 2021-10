Indagato trentenne senza patente, su una macchina rubata e con un taser in tasca

Un uomo di trent’anni di Busto Arsizio è stato indagato per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma. Le indagini sono state condotte dagli uomini della Volante del Commissariato di Busto Arsizio che hanno notato una macchina parcheggiata, aperta e con le chiavi dentro. Hanno atteso che tornasse il presunto proprietario e dopo qualche ora si è presentato un trentenne già noto agli operatori con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, che si è messo alla guida dell’auto. Fermato, il giovane ha reagito opponendo resistenza e colpendo gli agenti, che lo hanno prontamente bloccato.

Addosso gli è stato trovato un taser che per fortuna non ha avuto il tempo di estrarre e utilizzare. Visti i precedenti specifici è stata poi effettuata una perquisizione anche presso l’abitazione dell’uomo, dove sono state rinvenute, oltre a una dose di eroina, una sessantina di schede telefoniche di probabile origine furtiva e sette bossoli, il tutto sottoposto a sequestro.

È stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente e sanzionato ai sensi del Codice della Strada in quanto si era messo alla guida del mezzo rubato malgrado non avesse la patente di guida. L’autovettura rubata è stata invece riconsegnata al legittimo proprietario.