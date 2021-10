Infortunio sul lavoro in una cartiera di Fagnano Olona, ferite per un 57enne

Un incidente sul lavoro in una cartiera di Fagnano Olona in località Fornaci attorno alle 15 di oggi, martedì. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono giunti un’ambulanza e un’automedica per soccorrere l’operaio, insieme alla Polizia Locale di Fagnano e l’Ats Insubria. Da una prima ricostruzione il lavoratore sarebbe caduto riportando diverse ferite.