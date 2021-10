L’1 novembre a Castiglione Olona appuntamento con l’arte al Museo della Collegiata

Sarà replicata lunedì 1 novembre alle 10:30 la visita guidata all’interno del Museo della Collegiata di Castiglione Olona, un incontro alla scoperta dell’iconografia dei santi.

In vista di Ognissanti infatti, il Museo aveva proposto nei giorni scorsi una piacevole opportunità per imparare a individuare alcuni santi in opere d’arte note e meno note, partendo dai loro attributi iconografici e risalendo all’origine dei rispettivi significati.

Perché i santi indossano l’aureola e i martiri reggono un ramo di palma? Qual è il santo con i sassi, quale con la graticola, quale con il flagello? Cosa ci fanno sempre insieme un leone, un’aquila, un toro e un angelo? Sono alcune delle domande a cui sarà possibile dare una risposta con la visita “Storie di santi nell’arte“, a cura di Laura Marazzi.

È necessaria la prenotazione via e-mail (didattica@museocollegiata.it), il costo del biglietto d’ingresso è di 6 euro.

Il Museo della Collegiata sarà inoltre eccezionalmente aperto anche lunedì 1 novembre (10.00-13.00/15.00-18.00): una possibilità in più per avvicinarsi all’arte di questa perla del Quattrocento, tra i colori degli affreschi di Masolino.