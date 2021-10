La Banda dei Biscotti, giovedì 4 novembre alla Libreria degli Asinelli

Martin Stigol sarà presente il prossimo giovedì 4 novembre, alle ore 17:00, presso la Libreria degli Asinelli di Varese (piazza della Repubblica 5, corte interna – ingresso è di fianco al Bar Pasticceria Nuovo). L’attore argentino presenterà infatti “La banda dei biscotti”, libro illustrato di cui è autore, ultimo pubblicato dalla casa editrice varesina Asinelli Editori.

Grazie al tono delicato della narrazione, Martin Stigol ha saputo raccontare, in modo accattivante e sensibile, un tema drammatico come quello dei Desaparecidos, con un linguaggio adatto ai bambini. È un evento, infatti, destinato alle famiglie e ai più piccoli, che potranno godere della magia di un ambiente, dove il legno delle decorazioni e la carta dei libri preparano alla magia.

Martin Stigol, attore e regista, risiede dal 1990 in provincia di Varese, dove ha fondato il Progetto Zattera, organizzato e messo in scena numerosi spettacoli. Appassionato protagonista di tanto teatro per l’infanzia è ora anche autore de “La banda dei biscotti”, libro impreziosito dalle illustrazioni di Eleonora Arroyo.

«Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di pubblicare questa storia – racconta Laura Branchini. «È il terzo progetto editoriale destinato ai bambini, dopo “Il Millepiedi e il Ragno” di Juan Gelman, illustrato -come anche La banda dei Biscotti (NdR)- da Eleonora Arroyo, e le brevi commedie per marionette di Edward Gordon Craig.»

Presso la Libreria degli Asinelli si è da pochi giorni conclusa la rassegna TuttiGialli, che ha visto la partecipazione di tre autori varesini (Davide Longo, Franco Taddei, Laura Veroni). È tempo, adesso, per la Banda dei Biscotti.

Un susseguirsi di emozioni, quindi, che ci propone la piccola libreria indipendente varesina: uno spazio che lascia posto all’immaginazione. È appena arrivata – raccontano i due responsabili – una nuova fornitura per l’infanzia. «In questo caleidoscopio di albi illustrati, disegni e storie affascinanti, siamo orgogliosi di poter ospitare Martin. Abbiamo in cantiere altre attività, ve ne parleremo, anche il sito sta crescendo…

Alcune persone ci scoprono proprio grazie al nostro sito [ www.libreriadegliasinelli.com NdR] o arrivano a noi dopo essersi iscritti alla NewsLetter. Siamo in pieno centro, anche se un po’ nascosti (siamo in un cortile interno, aperto al pubblico). Questa condizione “appartata” ci piace: così siamo protetti dal rumore della strada e possiamo organizzare eventi con maggiore tranquillità. E poi… siamo vicini ai parcheggi, alla stazione, all’università, al teatro…»

Oltre alle presentazioni, la Libreria degli Asinelli organizza gruppi di lettura e riflessione. C’è ad esempio il gruppo VerdissimaMente, per ragionare su ambiente ed ecologia. Leggiamo nella presentazione del gruppo: «la difesa della Natura non è soltanto una responsabilità di tutti: è anche una possibilità che ci è data per scoprire la bellezza del mondo naturale attraverso il racconto. E così ci si diverte, si legge, si sta insieme e -forse- si diventa più responsabili nei confronti del pianeta.»

Giovedì 4 novembre, ore 17:00

Martin Stigol

La banda dei Biscotti Per saperne di più

https://libreriadegliasinelli.com/blogs/attivita-della-libreria-degli-asinelli/la-banda-dei-biscotti-04-novembre-2021

Libreria degli Asinelli

Piazza della Repubblica 5, Varese

(Cortile interno – ingresso dal portone di fianco al “Bar Nuovo”)

Tel. 0332830824

Cell-whatsapp: 348 0713075

Email: libreriadegliasinelli@gmail.com

Orari

Lunedì dalle 14.30 alle 19.30

Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 19.00

Sito internet | Facebook | Instagram