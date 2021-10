La Borsese giocherà col lutto al braccio in memoria di Cristian Tallarida

Anche il mondo dello sport di Busto Arsizio si unisce al dolore per la scomparsa di Cristian Tallarida, il ventiseienne vittima di un incidente stradale all’alba del 2 ottobre. In ricordo del giovane, la prima squadra della società Borsese osserverà un minuto di silenzio e giocherà con il lutto al braccio durante la partita di oggi, domenica 3 ottobre, così come aveva fatto sabato la squadra juniores.

Cristian ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua moto attorno alle cinque del mattino di sabato 2 ottobre sul tratto della A4 tra Cavenago e Trezzo sull’Adda. Cristian era figlio di Orazio Tallarida, consigliere comunale e capolista di Forza Italia alle elezioni amministrative di Busto Arsizio. Tutti gli ambienti politici della città hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia, a partire dal sindaco Antonelli.

La notizia ha lasciato scossa l’intera comunità bustocca e messaggi di cordoglio sono arrivati anche da parte degli amici della Pro Patria.