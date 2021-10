La Caronnese va a Fossano per il mercoledì di campionato

La Caronnese è ancora in cerca della prima vittoria in campionato. Le prestazioni non mancano alla squadra di mister Manuel Scalise e i pareggi – entrambi per 1-1 – in Valle d’Aosta contro il Pdhae e in casa con il Casale sono la dimostrazione che manca proprio solo il risultato.

L’occasione per provare a mettere in tasca il primo successo stagionale sarà mercoledì 20 ottobre (ore 15.00) quando il settimo turno del Girone A di Serie D, in infrasettimanale, farà scendere in campo i rossoblu a Fossano, in provincia di Cuneo.

Corno e compagni non dovranno sottovalutare l’avversario che in casa sa essere un ostacolo ostico per tutti, ma nello stesso tempo devono far valere il maggior tasso tecnico.