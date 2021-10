La Castagnata d’Autunno riempie il Parco Alto Milanese

Castagne, vin brulè, animazione e spettacoli. Al Parco Alto Milanese in tanti hanno approfittato della bella giornata per fare una passeggiata nel polmone verde già colorato d’autunno e in festa per la tradizionale Castagnata organizzata dal consorzio parco insieme agli Alpini che dopo un anno di pausa, a causa della pandemia, sono tornati a offrire castagne a grandi e piccini.

«Una bellissima giornata – commenta il presidente del parco Alto Milanese, Davide Turri – che ha visto tantissime persone alla baitina che conferma la vocazione di questa parte di parco per la fruizione e per manifestazioni».

Proprio per questo risultano fondamentali l’ordine e la pulizia: «Il consorzio sta investendo molto sul decoro – conferma Turri – sulla sistemazione dei sentieri, delle staccionata e la manutenzione dei boschi», ma importantissime per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti sono anche le segnalazioni dei cittadini. Insieme alla Protezione Civile Alberto da Giussano di Legnano, il Parco ha allestito sulle bacheche dell’area verde un Qrcode che rimanda ad un portale web per le segnalazioni in modo da poterle gestire e collaborare direttamente con chi vive il parco. «Un nuovo strumento per un parco più pulito».