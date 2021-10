“Chiesa e società alla prova del Covid”: sei incontri con la Comunità pastorale di Tradate

La Comunità pastorale di Tradate, dopo quasi due anni dall’ultimo incontro, torna a proporre alla comunità un ciclo di serate su temi importanti e di grande attualità, raccolti sotto il titolo “Chiesa e società alla prova del Covid 19. Come ci sta cambiando la pandemia”.

Gli incontri si svolgeranno in presenza, con inizio alle 21, a Villa Truffini, ma si potranno seguire anche in streaming.

Il primo incontro è in programma mercoledì 20 ottobre e affronterà un tema che riguarda molti aspetti della nostra quotidianità ai tempi del Covid: “Vivere: davanti a uno schermo o in presenza?”. Il relatore sarà don Marco Rondonotti, docente dell’Università Cattolica di Milano.

«Sono passati quasi due anni dall’ultimo incontro proposto alla Città di Tradate dalla comunità cristiana – dice il parroco don Gianni Cazzaniga – Incontri che si sono interrotti per l’imporsi di una pandemia che certamente ha cambiato il mondo, facendoci prendere coscienza di come siamo davvero tutti collegati, tutti interconnessi, nel bene e nel male. Per quanto ancora sia difficile capire quali siano i cambiamenti che si consolideranno nella società come nei rapporti interpersonali, non pensiamo di poter lasciare scorrere il tempo senza provare a contribuire per dare forma al futuro: è questo il tempo nel quale impegnarsi. E il nostro compito, come ci chiede la nostra fede, è di testimoniare che c’è futuro e che si può avere speranza. Ci sembra quindi utile ripartire cercando di mettere ordine ai pensieri, alle esperienze, al dolore vissuto, alle incertezze e ai desideri. Per questo vogliamo proporre alla città un luogo di dialogo e confronto sulle vicende di questo tempo di pandemia pensando a costruire il futuro».

Il calendario degli incontri:

Mercoledì 20 ottobre 2021: “Vivere: davanti a uno schermo o in presenza?”

Mercoledì 24 novembre 2021: “Paura, angoscia sospetto: cercasi antidoto”

Mercoledì 26 gennaio 2022: “Social, dunque sono!”

Mercoledì 2 marzo 2022: “Un’economia in cui tutti possano vivere”

Mercoledì 6 aprile 2022: “Vivere la comunità: se mi serve e se mi piace

Mercoledì 11 maggio 2022: “La fede incrocia ancora la vita?”

L’accesso alla sala sarà consentito alle persone in possesso di green pass e munite di mascherina, con rilevazione della temperatura all’ingresso.

