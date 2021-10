“La cultura riparte con il Polo”: un ricco calendario di eventi tra musica e divertimento

Con “Scanzonette” sul palco di Arconate parte la rassegna del Polo Culturale del Castanese denominata “La cultura riparte con il Polo”. Nove gli appuntamenti in calendario che toccheranno paesi come Inveruno, Turbigo, Robecchetto e anche Nosate.

Il primo appuntamento sarà sabato 30 ottobre al centro Pensionati (via Beata Vergine) ad Arconate con “Il varietà ritrovato”. Canzoni, storie e poesie proposti da Scanzonette, definito dagli stessi autori Chiara Garilli (cantante e attrice), Marcello Noia (clarinetto), Davide Buratti (contrabbasso), Enrico Ferraresi (Batteria) e Vittore Andreotti (piano): «Una band e uno spettacolo musical-teatrale vario e divertente di canzoni d’autore rivisitate e interpretate».

A seguire ci sarà l’appuntamento al Cinema Teatro Brera a Inveruno con TNB Swing band che sabato 13 novembre proporranno “A ritmo di Swing”. La rassegna, poi, farà tappa a Castano Primo: sabato 20 novembre il trio Incanto Armonico metterà in scena “Le voci dell’Anima”. Tra gli spettacoli previsti ci saranno anche gli appuntamenti con il mondo circense: a Bernate Ticino, sabato 4 novembre, andrà in scena “I clown garden e il seme della felicità”. Per entrare nel vivo delle feste natalizie domenica 12 dicembre a Robecchetto con Induno ci sarà “L’incredibile storia delle palline di Natale”. La rassegna si concluderà domenica 19 dicembre a Nosate con “Il mondo di Raimonda”.

Di seguito la locandina con tutti gli appuntamenti.