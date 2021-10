La cura della salute e della persona in Cina, due giorni di convegno a Villa Cagnola

Un interessante convegno su un tema di stringente attualità: la cura della salute e della persona in Cina. Si terrà da venerdì 5 novembre a sabato 6 novembre a Villa Cagnola a Gazzada Schianno.

Nell’attuale contesto mondiale, segnato da una pandemia planetaria che sembra aver avuto origine proprio in Cina, un convegno sulla salute e la cura della persona in Cina non può non suscitare ampio interesse. Proprio per affrontare il più possibile obiettivamente questo ampio ambito della cura nello sfaccettato mondo cinese, l’Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI raccoglie esperti che presenteranno i diversi modi di pensare, gestire, valorizzare il rapporto tra salute, cura e medicina nelle varie espressioni religiose e culturali in Cina, tra tradizione e modernità.

L’attenzione alle disabilità che ha contrassegnato l’impegno di tanti missionari cattolici permetterà inoltre di conoscere progetti spesso poco noti. Un ultimo affondo sulle modalità con cui i cinesi si curano in Italia aprirà altre finestre di dialogo e confronto su un tema di straordinaria attualità.

IL PROGRAMMA

Medicina, ambiente e società

Venerdì 5 novembre ore 15:00-18:30

Presidenza: Elisa Giunipero

Saluto delle autorità: monsignor Luigi Stucchi

Daniele Brombal

Esseri umani e natura nella Cina contemporanea: le radici socio-ecologiche del COVID-19

Lisa Jucca

Cina e pandemia, impatto interno e relazioni internazionali

Dibattito e coffee break

Gavino Maciocco

La complessa storia della sanità cinese da Mao Zedong a Xi Jinping

Wu Nanfei

La medicina tradizionale cinese: caratteristiche e punti di forza

Sabato 6 novembre ore 9:30-13:00

Presidenza: Mons. Eros Monti

Laura De Giorgi

Salute e modernità nella Cina del Novecento

Ester Bianchi

La tradizione buddista cinese di fronte alla malattia e alla cura

Dibattito e coffee break

Maurizio Paolillo

Paesaggi inquinati. La malattia e la cura nella tradizionale visione daoista del microcosmo umano Fragilità e Cura

Sabato 6 novembre ore 15:00-18:30

Presidenza: P. Gianni Criveller

Padre Stephen Chen (da confermare)

Cura del prossimo: una testimonianza della chiesa in Cina

Serse Cardellini

I missionari e l’introduzione della medicina cinese in Europa

Dibattito e coffee break

Domenico Rega

Disabilità e malattia. Un servizio in Italia in collaborazione con ONG cinesi

Daniele Brigadoi Cologna

L’approccio alla salute tra i cinesi d’Italia al tempo della pandemia

Dibattito e conclusioni

