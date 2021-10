La felicità del sindaco Leslie Mulas: “900 volte grazie!”

(nella foto il gruppo di Besano ideale ieri sera ai seggi) – «Non pensavamo di essere premiati così tanto dai cittadini di Besano, perché al di là della percentuale sono i voti assoluti quelli che ci stupiscono».

E’ sorpreso e felice il sindaco Leslie Mulas, riconfermato alla guida del Comune di Besano con una nettissima affermazione. Ha votato per lui quasi il 73 per cento degli elettori che si sono recati alle urne: 900 voti che rappresentano quasi il triplo di quelli ricevuti dalla lista Besano per te che candidava Mario Spelta e che è stata votata dal 27, 3 per cento dei besanesi.

Un risultato notevole anche rispetto a quello di cinque anni fa: «Allora erano stati 740 i cittadini che ci avevano dato fiducia, questa volta sono stati 900. Siamo cresciuti ed è stata una grande sorpresa, quindi grande orgoglio e grande soddisfazione. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di riconfermarci e anche quelli che hanno deciso di premiarci per il lavoro fatto e che cinque anni fa non ci avevano votato. Sono quasi 200 persone in più che hanno deciso di sposare il nostro slogan: “Continuiamo insieme”».

Il sindaco questa mattina ha voluto ringraziare tutti anche con un lungo messaggio sulla pagina Facebook della lista Besano ideale: «Grazie a tutti voi besanesi che ci avete premiato e che ci volete ancora alla guida di Besano, un paese ricco di potenzialità, bellezze e risorse che abbiamo iniziato a far riemergere in questi cinque anni, nonostante abbiamo vissuto un’emergenza che ha colpito tutti duramente nel corpo e nello spirito, ma dalla quale dobbiamo assolutamente uscire per poter ripartire tutti insieme, da comunità viva ed unita».

«Grazie anche a tutti i miei consiglieri uscenti che hanno condiviso con me un percorso che ci ha fatto ottenere questo straordinario risultato, realizzando tante opere belle ed utili – prosegue Mulas – Continueremo a lavorare per Besano con entusiasmo rinnovato, con maggiore esperienza e con grande determinazione. E ringrazio anche i dipendenti comunali per il loro lavoro generoso, serio e competente al servizio dei cittadini e dell’Amministrazione, i volontari e le tante associazioni che hanno lavorato in sinergia con la nostra Amministrazione e con le quali sono sicuro si potranno organizzare sempre più momenti comunitari ed associativi. Grazie a coloro che ci hanno aiutato in questa campagna elettorale con entusiasmo e serietà e che si sono messi a disposizione per permetterci di essere rieletti, nonché ai nuovi consiglieri che ci daranno sicuramente un grande apporto umano e professionale».

«Ci aspettano cinque anni intensi con davanti a noi grandi sfide economiche, organizzative, sociali – conclude il sindaco – Ma ormai non ci spaventa più nulla, anzi, ben consapevoli delle nostre capacità continueremo con passo più sicuro e spedito a rendere ancora più bella la nostra Besano».