La Festa del Trasporto torna per le strade di Saronno

“El feston de Saronn”. la festa saronnese più sentita, è tornata per le strade di Saronno.

La quarta domenica di ottobre, quest’anno il 24 , per tradizione si tiene la processione e il trasporto per le vie cittadine del Santo Crocifisso in Prepositurale.

La festa viene chiamata del “Trasporto” perché il Crocifisso viene appunto trasportato per le vie di Saronno. La festa risale al 1734, anno dell’abbattimento dell’antica Chiesa di San Cristoforo dalla quale, in Prepositurale, il Santo Crocifisso fu trasportato e definitivamente collocato nella navata sinistra.

Quest’anno, dopo lo stop imposto dalla pandemia, è tornata la processione, secondo le norme anti Covid emanate dalla Curia Arcivescovile di Milano, in ottemperanza alle leggi dello Stato.

La processione si è svolta regolarmente, con un percorso nuovo, partito dal Santuario per dipanarsi lungo via I Maggio, Corso Italia fino a piazza Libertà. È stata la prima Festa del Trasporto per il nuovo prevosto di Saronno, don Claudio Galimberti, entrato in servizio da poche settimane.