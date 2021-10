Per la Futura è già tempo di big match: al PalaBorsani arriva Brescia

Test di alto livello per la Futura Volley Giovani che all’esordio in campionato sul “nuovo” campo del PalaBorsani si trova subito a dover affrontare una delle grandi candidate alla promozione in A1, la Valsabbina Millennium Brescia.

Sabato sera – 16 ottobre, ore 20,30 – la squadra di coach Lucchini andrà alla ricerca del colpaccio dopo aver iniziato molto bene il torneo con una vittoria da tre punti sul campo di San Giovanni in Marignano. Per la partita con le bresciane però, le Cocche non recupereranno Giulia Angelina, finita KO dopo un paio di scambi settimana scorsa e ora alla prese con un infortunio alla gamba sinistra che le farà perdere qualche partita.

Il tecnico bustocco e le sue giocatrici hanno quindi lavorato per trovare nuove soluzioni in modo da sopperire all’assenza di una delle principali bocche da fuoco biancorosse; l’impatto di Bassi contro la Omag (16 punti subentrando ad Angelina) ha dato garanzie a riguardo così come il rendimento di un’altra giovane come Morandi.

Davanti al pubblico di casa – altra “novità” visto che i tifosi mancavano da oltre un anno a causa del covid – la Futura se la vedrà con un’avversaria costruita per fare subito ritorno in A1. Brescia, guidata da coach Beltrami, ha vinto 3-0 all’esordio su Altino e può contare su giocatrici del calibro delle ex Uyba Fondriest e Bianchini, sulle schiacciatrici Tanase e Cvetnic e su giovani di valore. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di VolleyballWorld.

«Affrontiamo una partita di cartello che arriva dopo il difficile incrocio di domenica scorsa – spiega Lucchini alla vigilia – A San Giovanni abbiamo capito che tipo di pallavolo possiamo esprimere, anche in situazioni di stress come quella generata dall’infortunio di Angelina. La parola chiave sarà “temperamento”: lo abbiamo mostrato per gestire una partita complicata e dovremo proseguire sulla stessa strada. Contro Brescia vogliamo giocare per vincere: abbiamo perso una pedina importante, ma la squadra ha la capacità di mettere in crisi anche squadre dall’organico completo come la Millenium».