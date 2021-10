La giornata ecologica di Besozzo si chiude con oltre 5000 kg di spazzatura raccolta

Teste di cavallo in marmo, una lapide, gomme delle automobili, plastica, vetro, vecchi computer, bidoni e moltissimo altro.

Galleria fotografica A Besozzo la quinta giornata ecologica 4 di 9

Sono moltissimi e di tutti i generi i rifiuti che i volontari hanno raccolto durante la quinta giornata ecologica organizzata a Besozzo organizzata su iniziativa dei gruppi Facebook “Sei di Besozzo se”, “Sei di Bogno se”, “Dizionario ecologista” con la collaborazione del comune.

Maria Luisa Torre, amministratrice del gruppo Facebook e organizzatrice dell’evento, alla conclusione della giornata racconta: “Abbiamo trovato veramente di tutto e c’era una quantità altrettanto importante di spazzatura che non siamo riusciti a portare via. Abbiamo raccolto 5000 kg di rifiuti in quattro ore“. E continua: “Ringraziamo per la partecipazione tutti i presenti e i ragazzi di Biandronno e Cocquio per aver presto parte alla manifestazione”. L’amministrazione comunale ha supportato l’evento fornendo il materiale necessario per la raccolta e i sacchi di immondizia raccolti sono stati portati in discarica per smaltirli correttamente e in modo differenziato.