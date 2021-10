La Lega di Luino attacca sulle Commissioni: “La sinistra monopolizza le cariche”

Il 4 ottobre è saltata la commissione consigliare bilancio e affari generali di Luino, aperta e subito chiusa per mancanza del numero legale. Sul pungo interviene #Luinesi, uno dei gruppi di minoranza in consiglio comunale rappresentata dai consiglieri Alessandro Casali e Davide Cataldo, della Lega, che in passato, all’atto della composizione delle commissioni, dichiararono la loro astensione dai lavori per via delle presidenze di questi organi che spesso anticipano l’attività del consiglio comunale. Secondo i consiglieri di minoranza alcune presidenze dovevano spettare alla minoranza.

«Sono ormai cinque mesi che questa amministrazione, in carica da solamente un anno, non riesce a iniziare e concludere una seduta di questa importante commissione», spiegano i consiglieri, «questo perché la maggioranza consigliare non ha i numeri per essere autonoma e può contare solo sull’appoggio di una parte di opposizione. Fin dal giorno successivo all’insediamento del Consiglio comunale abbiamo invitato il sindaco Bianchi e l’amministrazione comunale ad un dialogo partecipativo e costruttivo, dove ogni forza politica potesse rappresentare la propria esperienza e le proprie idee, anche in virtù del fatto che in questo mandato la minoranza consigliare rappresenta il 70% dell’elettorato luinese».

«I fatti, invece, hanno dimostrato la volontà della sinistra di monopolizzare ogni possibile incarico istituzionale, anche a discapito ed in violazione dei principi di equilibrio, equità e proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché in palese violazione dei principi relativi alla incompatibilità politico, morale ed istituzionale sulla assunzione degli incarichi istituzionali ove il controllato ed il controllore si identificano nella stessa persona. La conseguenza di questo tipo di atteggiamento non può essere altro che il continuo fallimento delle commissioni permanenti. Questo stallo durerà fino a quando la maggioranza consigliare riuscirà a riconoscere l’inadeguatezza dell’attuale situazione», concludono Alessandro Casali e Davide Cataldo di #luinesi.