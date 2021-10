La Martinella del Broletto, spacciatori in tenda e la Varese City Run nel podcast dell’8 ottobre

Le principali notizie di venerdì 8 ottobre

Varese ha festeggiato il corpo d’armata di reazione rapida della Nato che compie 20 anni. Con una cerimonia ai Giardini Estensi, aperta dal volo dei paracadutisti, l’amministrazione varesina ha consegnato anche la martinella del broletto, onorificenza cittadina per l’attività svolta all’interno dell’hub vaccinale della Schiranna. Si è trattato della prima consegna a cui seguirà una seconda cerimonia che vedrà protagonisti i tanti operatori sanitari, della protezione civile e i tantissimi volontari che hanno permesso l’attività vaccinale dall’aprile scorso.

Brutto risveglio per due spacciatori nordafricani di 31 e 22 anni, sorpresi dalle Volanti della questura di Varese in una tenda da campeggio all’interno dell’area boschiva adiacente a via Vetta d’Italia, nel rione di San Fermo. I due, infatti, avevano fatto di quel bosco la loro base operativa per lo spaccio di stupefacenti, accampandosi con una piccola tenda, nonostante le avverse condizioni metereologiche. La presenza della tenda ha insospettito un “fungiatt” che ha subito allertato una pattuglia della polizia in transito.

Alla vista degli agenti i due hanno cercato inutilmente di scappare portando con loro un borsello dove sono sttai ritrovati circa 8.000 euro in contanti oltre a 105 grammi di cocaina, 50 di eroina e un panetto di hashish. I due sono stati condotti nel carcere di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel ventesimo anniversario del disastro di Linate, Le amministrazioni comunale di Gallarate, Samarate e Cassano hanno ricordato i residenti morti nel disastro di Linate. Ricorre quest’anno il ventennale della tragedia dove morirono 118 nello scontro tra due aerei sulla pista di decollo dell’ aeroporto milanese. Il ricordo della tragedia di Linate del 2001 è rimasto particolarmente radicato soprattutto a Samarate e Cassano Magnago: le due cittadine hanno ricordato rispettivamente con un parco e un monumento i concittadini vittime dell’incidente, rispondendo sul finire del decennio all’appello del Comitato 8 Ottobre, formato dai familiari.

Domenica mattina alle 9 prenderà il via dallo stadio di Masnago la Varese City Run. 4 le competizioni, due agonistiche e due amatoriali, riunite in un unico evento. Ci saranno la “mezza maratona” da 21 chilometri e la VareseTen da 10, che vedranno ai nastri di partenza anche una serie di atleti professionisti come quattro keniani che gareggiano con le insegne del club azzatese “Africa&Sport” di Marco Rampi

