La meraviglia delle montagne negli scatti di Carlo Meazza

La Galleria Ghiggini di Varese ospita dal 16 ottobre la mostra “Montagne in bianco e nero” delle opere fotografiche di Carlo Meazza. L’esposizione è un’occasione per celebrare attraverso scatti scelti di Meazza il novantesimo anno di fondazione del Gruppo Alpini di Varese , l’omaggio a questa importante ricorrenza viene fatto attraverso una serie di celebrazioni tra cui una mostra in galleria di fotografie dedicate al tema della montagna, una passione che accomuna il Gruppo Alpini e lo stesso Carlo Meazza che, in particolare, predilige per i suoi scatti ad alta quota l’utilizzo del bianco e nero, una scelta tecnica raffinata, un espediente per rendere ancora più evocativi i paesaggi ritratti.

Le fotografie in mostra documentano tratti dell’Arco Alpino localizzati tra Monte Bianco e le Dolomiti; non manca un’immagine dedicata al Campo dei Fiori sopra Varese e arricchiscono il percorso delle fotografie dedicate alle popolazione tibetane che vivono sulle alte quote.

Montagne …. In bianco e nero

Fotografie di Carlo Meazza

Evento in occasione dei 90 anni di fondazione del Gruppo Alpini Varese

Inaugurazione: sabato 16 ottobre dalle ore 16.00

Quando: dal 19 al 23 ottobre 2021

Orario: da martedì a giovedì 16-19; venerdì e sabato 10-12.30/16-19

Ingresso su prenotazione con green pass

galleria@ghiggini.it