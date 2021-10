La ministra della Giustizia a Fagnano, il trasloco delle lucine di Natale e il basket in crisi nel podcast del 25 ottobre

Le principali notizie di lunedì 25 ottobre

È un giorno di festa per la cooperativa La Valle di Ezechiele a Fagnano Olona. La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha visitato lunedì questa nuova realtà che dà lavoro ai carcerati che escono dai penitenziari e cercano una possibilità di ripartire. Nata dall’impegno di don David Maria Riboldi, il cappellano del carcere di Busto Arsizio, ha sede in un vecchio opificio in valle Olona. Qui i detenuti a fine pena trovano una nuova occasione, tra progetti diversi, anche in collaborazione con enti gli pubblici

Eitan tornerà in Italia dalla zia paterna in provincia di Pavia dove risiedeva abitualmente prima della tragedia del Mottarone che tolse la vita ai genitori e al fratellino, e ad altre 11 persone rimaste vittima della rottura del cavo e della caduta della cabina lungo i pendii della montagna sopra Stresa. Lo ha stabilito la giudice del Tribunale della famiglia di Tel Aviv.

Sono iniziati i lavori di allestimento delle lucine di Natale nell’area Gaggetto di Laveno Mombello. l’allestimento nato a Leggiuno grazie al signor Lino Betti, quest’anno verrà realizzato sul grande prato che si affaccia sul Lago Maggiore. L’amministrazione comunale sta infatti, lavorando per realizzare un vero e proprio villaggio dedicato al Natale dove ci sarò l’attesissimo allestimento fatto da migliaia di lucine, ma anche le tipiche casette, la ruota panoramica e, probabilmente, anche una pista di pattinaggio. Nei prossimi giorni, l’organizzazione comunicherà tutte le informazioni, giorni, orari di apertura, modalità per accedere all’area.

Prima estintori aperti e disastro nelle carrozze storiche utilizzate per tante attività ricreative, poi sassaiole e vetri rotti. La denuncia è dei responsabili della Verbano Express, associazioni di Luino di cultori di treni storici e viaggi a tema che propone diverse attività; ora lancia un messaggio di “sos“ rivolto all’opinione pubblica: chi sa qualcosa denunci.

La Pallacanestro Varese sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente, forse il più umiliante vista la seconda sconfitta con circa 40 punti di scarto in appena cinque gare di campionato. Dopo la sconfortante partita con Reggio Emilia sono arrivate le dimissioni del general manager Andrea Conti che ha parlato di scarsa chiarezza nei suoi confronti, facendo capire che la nomina ad amministratore delegato di Luis Scola ha di fatto “ricoperto” il ruolo che è stato di Conti per tre anni e mezzo.

Quello societario è indubbiamente un problema che potrebbe in parte risolversi con la chiusura delle trattative per l’ingresso nel capitale sociale dello stesso Scola e magari di Orgoglio Varese, anche se forse la difficoltà maggiore nel governare il club è proprio nelle troppe persone che, anche a ragione, hanno voce in capitolo sulle decisioni.

Poi però c’è da sistemare anche quanto avviene in campo. La squadra di Vertemati è stata desolante a livello difensivo e mostrato un gioco e un atteggiamento inaccettabili per un gruppo che, al netto di qualche problema, lavora insieme da oltre due mesi. Il primo giocatore sacrificabile è il deludentissimo Elijah Wilson ma è evidente che il suo inevitabile taglio non possa bastare per rimettere in quadro le cose. Quale soluzione, allora? Difficile dirlo: la cosa più importante però è che tutte le figure interne alla società – che siano giocatori, dirigenti, tecnici o proprietari di quote – decidano una strada e la seguano compatti. Altrimenti la Pallacanestro finirà dilaniata dalle troppe spinte in ordine sparso, andando dritta verso la terza retrocessione della sua gloriosa storia.

