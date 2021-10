La nuova giunta Zorzo conferma la vecchia squadra: Maggio la vera novità

È una squadra fatta di molte conferme e di due novità quella definita da Mirko Zorzo per la guida dell’amministrazione in questo suo secondo mandato da sindaco.

In giunta viene innanzitutto confermata Eliana Brusa (eletta con il record delle preferenze) in qualità di vicesindaco e di assessore con deleghe a servizi sociali, politiche sul lavoro, grandi eventi, musei e turismo. Resta al suo posto anche l’uomo forte delle politiche “del fare” della prima Giunta Zorzo: Massimiliano Rizzi sarà assessore a lavori pubblici, viabilità, urbanistica e ambiente. Una conferma anche per Cinzia Trombino che sarà assessore alle frazioni, Istruzione, tutela animali e commercio e attività produttive.

La vera novità è quella di Federico Maggio, candidato quest’anno per la prima volta ed eletto con 155 preferenze. Anche lui entra nella squadra degli assessori con le deleghe a cultura, sport e tempo libero, tematiche giovanili e digitalizzazione.

Completano la squadra due consiglieri con deleghe di affiancamento: sono Alessio Pozzi, ambiente, decoro urbano, transizione ecologica e protezione civile e il giovane Matteo Rizzi, tematiche giovanili, digitalizzazione e comunicazione.