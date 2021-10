La pagina Facebook ” Germignaga, ricordi del passato ” festeggia dieci anni

In occasione del decennale della pagina Facebook “Germignaga, ricordi dal passato”, Renzo Fazio presenta quattro interessanti incontri a partire da questo venerdì, 8 ottobre, e per i tre prossimi a venire: il 15, il 22 e 29 ottobre.

Gli incontri si terranno presso l’Ex Colonia Elioterapica, in via Bodmer a Germignaga, e inizieranno tutti alla medesima ora, 20.45. Quattro serate con quattro amici per quattro appuntamenti speciali vi aspettano.

Il programma

Venerdì 8 ottobre

“Il Titanic e… gli Stehli”, ospite Claudio Bossi con il suo ultimo libro “Margaretha Frölicher-Stehli Germignaga e il Titanic”

Venerdì 15 ottobre

“Due ruote che passione!”, ospite Giorgio Roncari con il suo ultimo libro “Quando a Luino rombavano i motori”

Venerdì 22 ottobre

“Venti nel vento”: con la testa fra le nuvole, ospite Sergio Barlocchetti con il suo ultimo libro “Chinisia”

Venerdì 29

Ad libitum: fisarmoniche del Lago Maggiore, ospite Fiorenzo Bernasconi e il suo innovativo “Bercandeon” con l’amichevole partecipazione di Paolo Paliaga

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere e nel rispetto delle disposizioni di Legge in vigore