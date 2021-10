La pandemia inizia a diventare il passato, riapre il centro anziani di Solbiate Olona

Ieri, lunedì, Solbiate Olona ha fatto un altro piccolo passo verso la normalità, soprattutto per i suoi cittadini anziani. Ha riaperto, infatti, il centro anziani, punto di riferimento e motore della socialità per la terza età.

«È spiaciuto molto aver dovuto sospendere per molti mesi le attività, ma è stata una chiusura necessaria e imposta dalle regole per il contenimento dei contagi – commentano dall’amministrazione comunale -. Sappiamo che proprio le persone anziane sono state quelle più esposte al Covid e che la loro tutela, in quanto soggetti fragili, ha rappresentato una priorità. Speriamo tutti di poter ora cominciare nuovamente a incontrarci in compagnia di amiche e amici da cui per lungo tempo siamo dovuti restare lontani».

Subito i locali del centro si sono riempiti di solbiatesi che hanno potuto riassaporare la normalità di una partita a carte o di una chiacchierata davanti al giornale.