La piccola libreria del parco giochi di Casciago si è rifatta il look

Una bella rinfrescata dopo 5 anni di vita ci voleva. La piccola libreria del parchetto di Casciago è stata rinnovata e sistemata.

I lavori sono stati eseguiti da Federico Paliaga, giovane artigiano falegname che aveva realizzato la Little Free Library, registrata nel sito LFL.

Sistemata la struttura voluta dalla famiglia Campiotti nel maggio 2016, sono anche state rinnovate le scritte con la dedica a Marisa Masina Campiotti, scomparsa nel marzo 2015: “A Marisa, mamma, nonna e alle sue fiabe” e “Il tempo è il bene più prezioso: usiamolo bene”.

La piccola biblioteca per bambini (e adulti) è a disposizione di chi vuole lasciare un libro per farlo leggere, oppure prenderne uno. Una delle forme di BookCrossing che ha preso piede in diverse parti del mondo. Anche a Casciago, da ormai 5 anni, si può trovare un libro nel parco, passare del tempo leggendo, lasciarne un altro per chi verrà dopo. Un modo per mettere in circolazione la cultura e rendere più belli gli spazi urbani.