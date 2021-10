Ecco la prossima stagione sinfonica del Teatro Sociale di Busto Arsizio organizzata da Musikademia

È stata presentata questa mattina la stagione sinfonica 2021/22 del Teatro Sociale, organizzata da Musikademia con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto tramite il bando Arte&Cultura 2021, e di tre sponsor (Studio Vabri-Dottori Commercialisti, Istituto San Carlo e Fin-le Srl).

La stagione si svilupperà da novembre a maggio, con un concerto ogni due mesi: il primo appuntamento è in programma per il 5 novembre, con il Klassik Konzert affidato al direttore e solista Alessio Allegrini, concertista di punta nel panorama italiano, che insieme all’orchestra Bazzini Consort di Brescia eseguirà la Sinfonia n.1 di Haydn, il Concerto per corno e orchestra n.4 e la Sinfonia n.29 di Mozart. Il resto del palinsesto è affidato al direttore artistico di Musikademia Davide Bontempo, che dirigerà un’opera buffa (La serva padrona di Pergolesi, a gennaio) e gli altri due concerti sinfonici.

“Questa stagione sinfonica- dichiara l’assessore alla cultura e vicesindaco Manuela Maffioli– rappresenta un unicum nel panorama culturale della nostra città, di cui contribuisce ad arricchire il ricco palinsesto delle iniziative musicali. Questa edizione coincide con il ritorno alla fruizione completa degli spazi teatrali: una ragione in più per accogliere con entusiasmo un’offerta di qualità e salutare di nuovo il pubblico degli appassionati che potranno tornare ad animare la platea”.

“La nostra proposta musicale- commenta invece Bontempo– è frutto di importanti collaborazioni, in primis con il Teatro Sociale e la Città di Busto, che ci hanno permesso di continuare a fare musica anche durante la pandemia: i due concerti in streaming dell’anno scorso sono stati un successo, siamo riusciti a creare lavoro per le maestranze anche in periodi così difficili e magari allietare la quarantena di qualcuno. Siamo certi che questa stagione sinfonica incontrerà l’interesse e la partecipazione di una comunità con sempre più sete di cultura e ci auguriamo che possa anche essere una sorpresa per le nuove generazioni, per le quali abbiamo pensato ad un biglietto d’ingresso a prezzo contenuto”.

I biglietti interi, per singolo spettacolo, costano infatti 15€, mentre quelli under-18 5€ (scrivere a biglietti@teatrosociale.it). C’è anche la possibilità di acquistare degli abbonamenti per l’intera stagione, 50€ interi e 15€ under-18 (scrivere a musikademia@gmail.com).