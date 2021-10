La Protezione civile del Piambello in assemblea a Cunardo: Michele Carcano nuovo coordinatore

Una bellissima giornata di sole e una suggestiva location hanno accolto oggi i volontari della Protezione civile del Piambello che si sono riuniti in assemblea nell’anfiteatro all’aperto di Cunardo.

Convocati dalla Comunità Montana del Piambello i volontari hanno eletto il nuovo coordinatore del gruppo, votando all’unanimità il candidato unico Michele Carcano. Sono stati nominati anche i nuovi capo distaccamento che sono: Marco Rigazzi per Cremenaga, Giovanni Crotti per il Piambello, Omar Battistella per il Ceresio e Jacopo Faccio per Induno Olona.

Erano presenti il presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio, una decina di sindaci dei Comuni del Piambello, il presidente del Parco Campo dei Fiori Giuseppe Barra e il consigliere provinciale con delega alla Protezione civile Alberto Barcaro.

All’assemblea erano presenti direttamente o con delega circa 90 dei 107 volontari della Protezione civile del Piambello.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati e discussi anche i programmi di attività della Protezione civile del Piambello nel prossimo quinquennio.