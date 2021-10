La protezione civile di Vedano Olona partecipa alla giornata nazionale “Io non rischio 2021”

Domenica 24 ottobre si svolgerà la campagna nazionale Io non rischio 2021 per le buone pratiche di Protezione civile, nata per sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, di alluvione e maremoto.

Il Gruppo comunale di Vedano Olona ha aderito anche quest’anno alla compagna, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e di sensibilizzare i propri concittadini in particolare sul rischio alluvione.

L’iniziativa avrà luogo nella “piazza virtuale” dei social network legati alle realtà di protezione civile aderenti all’iniziativa. Sarà possibile seguire le attività del Gruppo Comunale di Vedano Olona seguendo la pagina Facebook Io Non Rischio 2021 Vedano Olona, o tramite gli hashtag #iononrischio2021 #iononrischiovedanoolona, #protezionecivilevedano.

L’iniziativa è promossa dal dipartimento della Protezione civile, Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), ReLuis (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) e Fondazione Cima, con il supporto fondamentale a livello locale delle Regioni.