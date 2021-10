La salsa di pomodoro come metafora della vita. Riparte la stagione del Periferico

La stagione Latitudini, organizzata da Teatro Periferico e Spazio Yak, comincia sabato 9 ottobre con una doppia replica (19.00 e 21.00) del “gioco-spettacolo” Saga Salsa Noir.

Presso il Teatro di Cassano Valcuvia (Via IV Novembre, 4) il publico è invitato a partecipare ad un atto unico “da tavola” per tornare a vivere la convivialità dello stare a tavola e nutrirsi di storie portate in scena dalle attrici Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli della Compagnia Qui e Ora. Uno spettacolo surreale e visionario, una storia che si intreccia alla tradizione della salsa di pomodoro e fa dei racconti sul cibo una metafora per raccontare la vita.

Saga Salsa Noir nasce dalla penna di Silvia Baldini e Giovanni Guerrieri, il secondo si è occupato anche della regia insieme a Giulia Gallo (Compagnia Sacchi di Sabbia), per sorridere e fare ironia del morire attraverso la messa in scena di una veglia funebre, con un sapore che ricorda le commedie di Achille Campanile.

Il pasto però rimane sospeso, in un’atmosfera comicamente noir, densa di suspense. A essere servito in tavola c’è solo un mistero, di cui gli spettatori dovranno venire a capo. La morte che ha toccato le protagoniste della storia è una morte naturale? O si è consumato un orrendo crimine? Se sì, chi è il colpevole? Così i racconti sul cibo si mescolano a echi shakespeariani, in un cluedo surreale, con finale a sorpresa, intriso di commedia all’italiana.

Prenotazione obbligatoria, anche via Whatsapp: 334.1185848 – 347.0154861 o info@teatroperiferico.it (Green pass richiesto)

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 7 euro (under 18, over 65, corsisti Periferico e Karakorum)