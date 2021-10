Soddisfazione di Italia Viva per il risultato delle amministrative: ”Parte benissimo il nostro progetto politico”

C’è grande soddisfazione in Italia Viva per l’esito delle recenti elezioni amministrative, che hanno visto la formazione politica protagonista, all’interno di liste civiche, delle elezioni in molti Comuni della provincia di Varese.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nelle scorse elezioni comunali in provincia di Varese – ha commentato Giuseppe Licata, coordinatore provinciale di Italia Viva – Il nostro partito ha sostenuto in ogni Comune al voto la buona amministrazione, candidando e contribuendo ad eleggere persone di valore e promuovendo un modello politico innovativo, riformista, aggregatore dell’area moderata, aperto al civismo. Il voto degli elettori ha premiato questa scelta, perché del tutto alternativa a certa politica fatta di slogan e bandierine, lontana dai bisogni delle persone».

«In grandi città come Busto Arsizio e Varese, così come in diversi piccoli e medi Comuni, nostri tesserati entrano nei Consigli Comunali e nelle Giunte, ma soprattutto portiamo apprezzati progetti di sviluppo e di bene comune – spiega Licata – Un importante passo di radicamento territoriale e di generazione di una nuova classe dirigente competente e appassionata, sulla quale stiamo costruendo il nostro progetto politico di respiro nazionale e ben radicato nei Comuni, dove decliniamo la nostra sensibilità riformista in visione, capacità amministrativa e ascolto delle reali istanze dei cittadini, pronti a cogliere al meglio le opportunità e le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Draghi».