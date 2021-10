La sparatoria del Locarnese, un arresto per stalking e la reunion del Distretto 51 nel podcast del 22 ottobre

Le principali notizie di venerdì 22 ottobre

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Tradate al termine delle indagini partite dalla denuncia di una giovane vittima che raccontava di aggressioni subite dal compagno.

La donna dal novembre 2020 subiva maltrattamenti con aggressioni fisiche e verbali tali da cagionarle sofferenze, privazioni e umiliazioni. L’arrestato è stato associato al carcere di Busto Arsizio. I militari hanno attivato immediatamente il “Codice rosso”, permettendo alla donna di allontanarsi immediatamente dal compagno.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Busto Arsizio hanno tratto in arresto due giovani responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Il provvedimento è scattato al termine delle indagini, scaturite dalla denuncia di un ragazzo. Si tratta di due ragazzi appena ventenni, di cui uno residente a Cardano al Campo e l’altro a Lonate Pozzolo, ai quali i Carabinieri hanno notificato rispettivamente un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ed una agli arresti domiciliari. Il giovane che ha denunciato riferiva di aver contratto dei debiti di danaro per alcune centinaia di euro con entrambi i ragazzi per l’acquisto di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, debito che non aveva potuto onorare subito vedendo aumentare la cifra del debito.

Una sparatoria è avvenuta nella tarda serata di giovedì a Locarne. Una ragazza è rimasta ferita all’addome ed è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale. Il fatto è avvenuto in via Vallemaggia dove, in un appartamento, un 20enne svizzero domiciliato nel canton San Gallo, in base a una prima ricostruzione ha ferito gravemente all’addome con un fucile una 22enne cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese. Al momento del ferimento, la donna si trovava sull’atrio della palazzina. Coinvolta anche une terza persona, un ventenne presente alla sparatoria.

È partito un progetto dell’Università degli studi dell’Insubria che vuole approfondire le condizioni della fauna nei parchi pubblici nella provincia di Varese. A coordinare il progetto il professor Adriano Martinoli, biologo e docente di Zoologia. L’obiettivo è scoprire eventuali connessioni ecologiche tra il verde extraurbano e quello urbano, che porta diversi animali selvatici – come i tassi e gli scoiattoli – a stabilirsi permanentemente in giardini e boschi urbani. «Si tratta di un problema legato a una forma di inquinamento urbano», spiega il professore, «ed è in fase di ampliamento, a causa di una mancata gestione». Due i temi centrali: l’efficienza gestionale della rimozione e la questione culturale, ovvero di una «maggiore empatia verso alcune specie rispetto ad altre.

Domenica di possibili soppressioni e disagi nei collegamenti ferroviari di Trenord. L’agitazione indetta dalle rappresentanze sindacali di base e da Orsa. L’astenzione riguarderà l’intera giornata e non prevede fasce di garanzia essendo giornata festiva. Saranno interessati i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Dopo un’assenza di 10 anni dalle scene, Roberto “Bobo” Maroni e il Distretto 51 tornano nel luogo del loro esordio, alla 33esima edizione del Porretta Soul Festival nell’ appennino tra Bologna e Pistoia. L’esibizione è in programma il 29 dicembre. Il gruppo di esibì sempre nel medesimo festival nel 2011

