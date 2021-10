La Sportler di Bolzano compra l’80% della varesina All4cycling che punta a crescere ancora

Varese e Bolzano unite per servire i ciclisti di tutta Italia e non solo. La Sportler di Bolzano, leader del commercio di articoli sportivi presente in Italia, Austria e Germania ha acquisito l’80% delle quote di Lunar Sport Srl, azienda varesina fondata nel 2006 e proprietaria del marchio All4cycling, brand di riferimento nel settore del ciclismo.

Lo studio legale Minella di Busto Arsizio con il name partner Dario Minella, coadiuvato dall’avvocato Manuela Iemma, ha assistito nell’operazione il fondatore e proprietario di All4cycling che rimane socio significativo e alla guida dell’azienda. Gli acquirenti sono stati assistiti dallo studio BLF di Bologna.

Secondo le informazioni diffuse dalle società la Sportler contribuirà con il proprio know-how di vendita al dettaglio e di e-commerce per gestire al meglio i prossimi grandi sviluppi sul mercato nazionale e internazionale insieme a tutto il team di All4cycling.

“Oggi All4cycling è già molto ben posizionata sul mercato della bicicletta come rivenditore premium e siamo onorati che Luca Nardello ci abbia fatto salire a bordo e abbia riposto in noi la propria fiducia per sviluppare ulteriormente questo marchio insieme a lui e al suo team”, ha affermato Jakob Oberrauch, CEO di Sportler AG.

Luca Nardello soddisfatto di questa partnership strategica commenta: “Siamo cresciuti bene e rapidamente. In Sportler abbiamo trovato un partner solido e competente che ci aiuterà a portare avanti il nostro ambizioso piano aziendale. Vogliamo chiaramente rafforzare la posizione di punto di riferimento online nel settore ciclismo, con ambizioni internazionali.”