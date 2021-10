La Valbossa sempre più “rosa”, 18 Comuni in campo per la prevenzione del tumore al seno

La Valbossa si colora di rosa. E lo fa con una mobilitazione che diventa di anno in anno più ampia e coinvolgente. Per tutto il mese di ottobre si parlerà di prevenzione del tumore al seno nelle piazze, nelle strade, in riva al lago di Varese nella maniera più leggera e spensierata possibile. Il tema è molto serio, ma lo si può affrontare anche così. Una scelta che mira a garantire visite senologiche gratuite a un numero consistente di donne .

Alla presentazione della terza edizione di Valbossa In Rosa in piazza Ghiringhelli, oggi, sabato 9 ottobre, c’erano sindaci, o loro rappresentanti, di 14 dei 18 comuni della Valbossa e di quelli limitrofi che sostengono l’iniziativa, e una serie di associazioni che danno un aiuto concreto a IN Valbossa asp. Ad aprire la manifestazione Emanuele Monti presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone: «La Regione Lombardia è da sempre un modello del fare associazionismo. L’evento che presentiamo oggi è uno dei tanti esempi. Se parliamo del welfare e quindi del fare del bene, e se parliamo di investire nella salute dei cittadini noi siamo i migliori. Lo dimostrano le campagne di prevenzione ma anche tutto quel che è stato fatto in questi mesi con le vaccinazioni».

Tante iniziative per tutti i fine settimana, i municipi illuminati di rosa, fiocchi rosa e striscioni nei punti principali dei paesi, il tutto con l’obiettivo di attirare l’attenzione sul tema e raccogliere fondi destinati alle visite senologiche: «Le esperienze precedenti ci hanno aiutato a capire e ci hanno aperto gli occhi: abbiamo compreso come le associazioni del volontariato oncologico abbiano già molteplici impegni ai quali far fronte – spiegano gli organizzatori di IN Valbossa aps guidati dalla presidente Adalisa Corbetta e dal vicepresidente Marco Leoni – . Così per la terza edizione di “Valbossa IN Rosa”, abbiamo deciso di rinunciare alla loro preziosa collaborazione, scegliendo di sensibilizzare il territorio sulla prevenzione del tumore al seno prevalentemente attraverso eventi estremamente popolari. Nei primi due anni il ricavato della manifestazione è stato donato appunto a tre diverse associazioni. Questa volta sarà nostra premura indirizzare i fondi raccolti all’opera di prevenzione e al sostegno diretto delle donne afflitte da questa grave patologia».

Nelle precedenti due edizioni l’evento organizzato dall’associazione di promozione sociale, che ha sede ad Azzate, in via Piave 170, ha consentito la raccolta nel 2019 di quasi 9mila euro (donati alle associazioni Caos e Andos) e nel 2020, nonostante la pandemia e il lockdown che ha costretto all’annullamento di diversi appuntamenti, di 4mila euro (donati alla Lilt). Grazie alla disponibilità di tanti medici specialisti, sono state rispettivamente 130 e 250 le donne che hanno potuto usufruire di visite senologiche gratuite; nella seconda edizione, visto l’annullamento del Super Open Day del 24 ottobre 2020, recuperate negli open Day organizzati nei mesi di maggio e di luglio di quest’anno.

Quest’anno “Valbossa IN Rosa”, oltre che della Provincia di Varese, ha ottenuto il patrocinio di 18 Comuni, mentrenelle prime edizioni erano stati rispettivamente 10 e 17: Azzate, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Caronno Varesino, Casale Litta, Castronno, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, lnarzo, Morazzone, Mornago, Sumirago e Vergiate.

Inoltre, la manifestazione può contare sul supporto e la collaborazione di Associazione Commercianti Azzate, Associazione Nazionale Alpini gruppo di Punte, SOS della Valbossa, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Gazzada Schianno / Azzate, L’Alveare ODV di Buguggiate, Stella Deneb Francesca Caloiero ODV, Pro loco Azzate, Pro loco Buguggiate e Pro loco Biandronno, “Vengo anch’io” di Bodio Lomnago, Ungiringiro e Centro Anziani di Azzate.

Tutto il programma di Valbossa in Rosa 2021

Si parte domani

Domenica 10 ottobre – ore 9.30: Camminata Rosa, percorso di 5 km (partenza dal Parco comunale), a Sumirago;

Giovedì 14 ottobre – ore 20.45: “Affrontare il dolore della malattia: EMDR e salute”, incontro con la psicologa Stefania Sacchezin, Palazzina della Cultura, via Verdi, Daverio;

Sabato 16 ottobre – ore 10: Qi Gong Salutistico, movimenti leggeri e fluidi per il benessere psicofisico, lezione gratuita, Porticciolo di Bodio (in caso di pioggia Biblioteca di Lomnago);

Domenica 24 ottobre – “Domenica IN Rosa” (area feste di Buguggiate, accanto al Tigros del Lago, in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata di una settimana) – ore 9.30: Camminata al Lago IN Rosa (tre percorsi da 2,5, 8 e 12 km, partenze da area feste Buguggiate e Trampolino di Biandronno, arrivi all’area feste di Buguggiate), passeggiata sulle rive del lago e disputa amichevole tra 18 Comuni che si contenderanno la Coppa Francesca da assegnare al paese più solidale, iscrizioni nei punti partenza (10 euro con maglietta, 5 euro con braccialetto, 5 euro con palloncino); ore 11.30: aperitivo Rosa; ore 12: premiazione; ore 12.30 pranzo Rosa (prenotazioni al numero 348/7122647); ore 14.30: Castagnata e Vin Brulé.

Sabato 30 ottobre e Domenica 31 ottobre – “Tutti IN Piazza” (piazza Ghiringhelli / Belvedere di Azzate) – sabato dalle ore 14: castagnata; domenica dalle ore 10 alle ore 18: castagnata, pizza fritta, street food, zucchero filato e giochi.

Sabato 30 ottobre – ore 15: inaugurazione mostra d’arte di Mario da Corgeno (atelier di via Broli, 3, a Corgeno di Vergiate). Apertura mostra: domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre e sabato 6 novembre dalle ore 9.30 alle ore 17; domenica 7 novembre dalle ore 9.30 alle ore 16 (seguita dalla cerimonia di chiusura). Bus navetta gratuito su prenotazione da Azzate a Corgeno (per info e prenotazioni tel. 330/990360).