La valle Olona? I bambini ci insegnano ad amarla grazie alla via Francisca

Scoprire la bellezza della natura e dei luoghi da visitare a due passi da casa? Facciamocelo insegnare dai bambini.

È con questa finalità, che la via Francisca del Lucomagno, insieme a diversi partner, Alfa srl, Coop Lombardia e VareseNews, ha organizzato quattro giornate di pellegrinaggio sull’antico percorso che attraversa la nostra provincia, tutte dedicate ai più piccoli. Pochi km a piedi, ma abbastanza per offrire un divertimento sano e immerso nel verde ai bambini.

Dopo i primi due appuntamenti, che si sono rivelati un grande successo di partecipazione, si arriva in valle Olona, con due pomeriggi dedicati a questa ricca parte della provincia, fra paesaggi e luoghi da visitare. La ciclo-pedonale che scorre lungo il fiume Olona o nelle aree circostanti accoglierà i piccoli viandanti.

Chissà che non sia proprio questa occasione a permettere agli adulti di assaporare il fascino di questi luoghi preziosi dietro casa, dal borgo di Castiglione Olona, alle ricchezze del monastero di Torba, fino al verde curato dell’area dei Calimali, ad esempio: con la scusa di accompagnare i più piccoli, anche i più grandi potranno godere di questa esperienza che saprà unire salute, divertimento e cultura, in un luogo speciale come la valle del fiume Olona.

Un’immagine del successo dell’iniziativa dedicata ai bambini durante uno degli scorsi sabato

Questi alcuni dettagli sull’iniziativa:

23 ottobre con “Una camminata lungo il fiume attraverso 1000 anni di storia”

Si camminerà da Castiglione Olona al Monastero di Torba. Alla fine della passeggiata al Monastero di Torba lo spettacolo “Mostri, elefanti, canzoni”. Dai 6 anni ingresso al Monastero 3,50 €

30 settembre con “Storia di un fiume da tutelare”

Si camminerà dalla valle Olona ai Calimali. Alla fine della passeggiata ai Calimali lo spettacolo “Storie da saltimbanchi”

Informazioni utili:

La partenza per tutti e quattro gli incontri è prevista per le 14:00. Necessarie scarpe comode. Il percorso a piedi è di circa 3,5 km (50 minuti) e tutti gli eventi sono accessibili a persone con modalità ridotta. L’ingresso è libero. Gli spettacoli sono presentati dagli artisti de La zattera con il contributo di Regione Lombardia e Focova e durano circa 30 minuti. Al Monastero di Torba si accede con biglietto al prezzo pellegrino di 3,50€.

La partecipazione a uno o più eventi è gratuita, occorre solo registrarsi qui:

bit.ly/PrenotaCamminateOttobreFrancisca