L’anello non si sfila, i medici del pronto soccorso di Cittiglio chiedono aiuto ai vigili del fuoco

Sono intervenuti i vigili del fuoco per togliere l’anello rimasto incastrato njel dito di una persona.

L’inedita richiesta di intervento è partita questa mattina attorno alle 5 dal pronto soccorso di Cittiglio dove si era presentato un uomo che non riusciva a sfilare l’anello di acciaio incastrato nel dito. Gli strumenti a disposizione dei medici in PS non erano stati in grado di risolvere il problema.

Gli operatori, mediante l’uso di una smerigliatrice angolare sono riusciti a rimuovere l’anulare.