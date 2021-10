L’appello del rifugio Animali Felici, Cassani presenta la giunta e i piatti a base di siluro di Angera nel podcast del 21 ottobre

Le principali notizie di giovedì 21 ottobre

In una settimana i nuovi contagi sono passati da 133 a 211 ma la percentuale dei casi rispetto ai controlli eseguiti è scesa da 1,5% a 1,1%. Dal 25 ottobre partono le prenotazioni dei vaccini nelle farmacie

Andrea Cassani ha reso nota questa mattina la giunta che guiderà Gallarate fino al 2026.

Rocco Longobardi sarà il vicesindaco, mentre gli altri membri dell’amministrazione saranno Claudia Mazzetti, Corrado Caziani, Sandro Rech, Chiara Allai, Stefania Picchetti e Francesca Caruso. Rimarrà in carica al primo cittadino la delega ai lavori pubblici.

È questo l’appello lanciato dal Rifugio Animali Felici di Brissago Valtravaglia che accoglie centinaia fra cavalli, capre, pecore, galline e anatre. Nato dalla volontà di un pensionato e oggi gestito da sei volontari, con l’arrivo del freddo si trova in difficoltà nel garantire a tutti gli animali il cibo necessario

Tiziano Marin, chef del ristorante Lido di Angera, ha realizzato tre piatti dedicati al nuovo predatore del Verbano e spiega: “Chi lo ha assaggiato lo ha apprezzato anche da noi. Alcuni pescatori me lo hanno proposto e ho cercato di capire come cucinarlo. Dopo alcune prove ho perfezionato tre ricette”. Per Alberto Borroni, co-responsabile dell’itticoltura di Brusimpiano: “La cucina è un’alternativa da considerare per limitarne la diffusione”

Torna in attività, dopo un anno e mezzo di stop e con una nuova ed entusiasta gestione, l’Emporio del Sacro Monte, il negozio polifunzionale nel borgo sopra Varese, aperto più di 10 anni fa e gestito dalla Pro Loco di Varese. A dargli nuova vita sono due giovani donne, Albachiara Papi ed Elena Ferri, che hanno annunciato il cambio di passo proprio sulla pagina Facebook dell’Emporio.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify