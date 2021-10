A Laveno è iniziato l’allestimento delle Lucine di Natale

Sono iniziati i lavori di allestimento delle lucine di Natale nell’area Gaggetto di Laveno Mombello.

Come annunciato, l’allestimento nato a Leggiuno grazie al signor Lino Betti, quest’anno verrà realizzato sul grande prato che si affaccia sul Lago Maggiore. L’amministrazione comunale sta infatti, lavorando per realizzare un vero e proprio villaggio dedicato al Natale dove ci sarò l’attesissimo allestimento fatto da migliaia di lucine, ma anche le tipiche casette, la ruota panoramica e, probabilmente, anche una pista di pattinaggio.

Come da ordinanza comunale, l’area resterà chiusa dal 20 ottobre fino al prossimo 31 gennaio. Questo per permettere che tutti i lavori di allestimento e di disallestimento si svolgano in sicurezza. Nei prossimi giorni, l’organizzazione comunicherà tutte le informazioni, giorni, orari di apertura, modalità per accedere all’area.