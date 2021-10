Laveno punta sul turismo e cerca un esperto di marketing territoriale

Pubblicato il bando per il concorso pubblico per la ricerca del primo specialista in marketing territoriale del Comune. «Figura strategica che darà forza e visibilità al turismo per tutti i comuni della Comunità Montana Valli del Verbano e di Agenda 21 Laghi» spiegano dal comune.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 12 del 6 dicembre. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso per esami per la ricerca di un responsabile di promozione turistica e marketing territoriale che sarà assunto dal Comune di Laveno Mombello. «Con questa nuova ricerca di personale, il Comune di Laveno Mombello – spiega il Sindaco Luca Santagostino – compie un passo fondamentale per garantire al nostro paese, ma anche ai 32 comuni che fanno parte della Comunità Montana Valli del Verbano nonché ai 16 comuni che ad oggi aderiscono ad Agenda 21 Laghi, una figura dedicata a rafforzare una rete professionale e strutturata dedicata alla promozione del territorio».

«L’investimento su una figura fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio – commenta Santagostino – era stata discussa e difesa in sede di campagna elettorale ed è stata quindi attuata dalla nostra Amministrazione perché riteniamo che una funzione strategica così importante per un territorio che deve investire nello sviluppo turistico non debba e non possa essere delegata a terzi – che come dimostrato in tanti anni non hanno mai garantito la continuità del servizio e la focalizzazione sul nostro territorio – ma debba essere gestita internamente. Una figura strutturata, focalizzata sugli obiettivi del nostro territorio e impegnata esclusivamente su questo – aggiunge il primo cittadino – darà certamente continuità e stabilità nel tempo alle molte iniziative indispensabili per valorizzare le straordinarie risorse di cui disponiamo. Finalmente Laveno Mombello avrà quello che si merita; un ufficio turistico professionale e aperto per tutto l’anno».

A seguito dell’assunzione del Responsabile della promozione turistica e del marketing territoriale di Laveno Mombello, sarà aperto il nuovo Ufficio Turistico che verrà inserito nella rete degli “Infopoint” di Regione Lombardia divenendo in tal modo anche il punto preposto a fornire informazioni turistiche, accogliere turisti ed erogare specifici servizi per la comunità locale e per la comunità allargata.

La nuova risorsa avrà il compito di lavorare con tutti gli operatori istituzionali del territorio che sono impegnati nella valorizzazione dell’asset turistico quale risorsa strategica per lo sviluppo economico, da Regione Lombardia alla Camera di Commercio di Varese per arrivare al neo costituito Distretto del Commercio del Verbano – cui fanno parte i comuni di Laveno Mombello – ente capofila –, Caravate, Cittiglio, Leggiuno e Sangiano –, a tutti i comuni presenti in Comunità Montana Valli del Verbano e in Agenda 21 Laghi. Grazie alla collaborazione che si intende sviluppare con la Comunità Montana Valli del Verbano, sarà inoltre possibile potenziare ulteriormente il nascente servizio valorizzando in tal modo ancor di più le peculiarità e le attrattività di ogni singolo territorio. Nascerà così un “brand” territoriale in grado di posizionarsi in modo competitivo nell’offerta turistica italiana.

Il calendario delle prove e le altre informazioni saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comune (https://www.comune.laveno.va.it/), in home page, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e nell’albo on line.