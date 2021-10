Lavori e chiusure sull’autostrada dei laghi A8 nella prima settimana di ottobre

Per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

–per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord di Milano sarà chiuso il ramo di allacciamento verso Baranzate e sulla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Monza verso Baranzate, uscire allo svincolo di Bollate/Novate o invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Mazzo di Rho/Triulza;

da Monza verso la A8, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Mazzo di Rho/Triulza;

–sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera di Milano R37, da Milano verso Rho.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate;

–sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Baranzate, verso Rho.

In alternativa si consiglia di entrare a Mazzo di Rho;

–sul Raccordo Fiera di Milano R37, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A52 verso Monza e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.