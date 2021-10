Le Mamme in cerchio per Viva Vittoria, contro la violenza sulle donne

Il Comune di Azzate e l’associazione Mamme in cerchio promuovono Viva Vittoria, opera relazionale condivisa, nata nel 2015 per condividere con le donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando da se stesse, dalla consapevolezza che possono essere le donne stesse a decidere della propria vita.

Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Un fare condiviso che produce possibilità di vita. L’idea è quella di realizzare quadrati a maglia o all’uncinetto, formato 50×50, che verranno uniti per realizzare coperte che diventeranno un’immensa opera condivisa e verrà esposta in Piazza Repubblica a Varese il 28 novembre 2021, giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Le coperte realizzate sono destinate a raccolte fondi a favore di associazioni in sostegno delle donne vittime di violenza.

L’associazione Mamme in Cerchio di Azzate, sempre attiva nel sostegno della genitorialità e delle donne e sensibile ai temi di interesse sociale, partecipa a questo progetto raccogliendo (entro il 15 novembre) i quadrati realizzati a maglia o all’uncinetto (dimensioni 50 x50) e fornendo il materiale per eseguirli, se necessario.

Per adesioni e maggiori informazioni contattare Daniela di Mamme in Cerchio al 338 4011785.