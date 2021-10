Le mappe del voto: la Varese di Galimberti, di Bianchi e di chi non è andato a votare

La mappa della Varese che ha votato il sindaco Galimberti, quella di chi ha votato lo sfidante Matteo Bianchi. Ancora: le zone della città dove ha vinto il primo e quelle dove ha vinto il secondo e quelle dove la gente è andata a votare e quella dove sono state disertate le urne.

Dopo il voto di ballottaggio di domenica e lunedì 17 e 18 ottobre aggiungiamo qualche strumento in più per un’analisi più approfondita di come gli abitanti delle diverse zone della città di Varese si sono espressi durante il voto.

Partiamo dalla mappa della città che rappresenta le zone dove ha vinto il sindaco Galimberti e quelli dove ha vinto il suo sfidante Bianchi.

Una rappresentazione che ci racconta come il primo abbiamo ottenuto più del 50% dei voti nelle sezioni della maggior parte della città mentre il centrodestra abbia sfondato nella zona di Calcinate del Pesce, Bobbiate, Capolago, Cartabbia, Bizzozzero, in alcune zone di Valle Olona e alla Rasa.

La Varese che vota

Al secondo turno di ballottaggio ci sono state tre sezioni elettorali dove si è recato a votare meno del 30% degli aventi diritto. Ma sono comunque solo 38 sezioni su 85 quelle dove hanno votato almeno la metà degli elettori. Il seggio 1 al palazzo comunale ha il record negativo del 26% (escludendo il Molina con il 10%). A San fermo alla sezione 34 ha votato il 27% mentre alla 33 il 34%. In generale è stata bassa l’affluenza anche a Biumo Superiore, Belforte, Valle Olona e San Fermo.

La Varese di Davide Galimberti

Davide Galimberti ha vinto in 62 sezioni su 85. Il risultato più netto è arrivato dalla zona del Sacro Monte (sezione 68 con il 67% dei voti). Percentuali molto alte anche nelle zone di Giubiano, Bosto, Bustecche e San Carlo. Percentuali intorno al 60% nelle sezioni dove votano i cittadini che si affacciano su viale Borri nella zona dell’ospedale (dove sono sorte le isole pedonali).

La Varese di Matteo Bianchi

Matteo Bianchi ha vinto in 21 sezioni su 85. Una delle roccaforti del centrodestra è a Calcinate del Pesce (seggio 83 con il 62%) ma anche lungo viale Belforte e nella sezione 14 di Biumo Inferiore, così come nella zona alta di San Fermo. Il centrodestra ha vinto anche alla Rasa con il 52%.